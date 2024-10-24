Гвардіола: Коли Голанд забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував гру свого підопічного Ерлінга Голанда у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Спарти Прага.
Його слова передає УЄФА.
"Голанд? Цей хлопець неймовірно талановитий. Коли Ерлінг забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити. Він має неймовірні здібності. Може торкнутися м'яча 15 разів, але мати сім або вісім шансів. Сьогодні він оформив дубль, хоча міг забити ще два.
Його гол у ворота Спарти був фантастичним, кілька років тому він забив схожий гол у ворота Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів. Не знаю, який із забитих м'ячів був складнішим. Для мене вони обидва фантастичні", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, "містяни" здобули перемогу над празькою Спартою 5:0. Норвежець відзначився 43-м та 44-м голом у найпрестижнішому турнірі в європейському клубному футболі.
За цим показником Голанд зрівнявся з форвардом Челсі Дідьє Дрогба. Форвард "містян" зумів досягти цього показника з 42 матчі, в той час, як Дрогбі знадобилося 92 поєдинки.