Гвардіола: Коли Голанд забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував гру свого підопічного Ерлінга Голанда у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Спарти Прага.

Його слова передає УЄФА.

"Голанд? Цей хлопець неймовірно талановитий. Коли Ерлінг забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити. Він має неймовірні здібності. Може торкнутися м'яча 15 разів, але мати сім або вісім шансів. Сьогодні він оформив дубль, хоча міг забити ще два.

Його гол у ворота Спарти був фантастичним, кілька років тому він забив схожий гол у ворота Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів. Не знаю, який із забитих м'ячів був складнішим. Для мене вони обидва фантастичні", – сказав Гвардіола.