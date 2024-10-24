Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Гвардіола: Коли Голанд забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 09:34
Гвардіола: Коли Голанд забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував гру свого підопічного Ерлінга Голанда у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Спарти Прага.

Його слова передає УЄФА.

"Голанд? Цей хлопець неймовірно талановитий. Коли Ерлінг забігає до штрафного майданчика – його неможливо зупинити. Він має неймовірні здібності. Може торкнутися м'яча 15 разів, але мати сім або вісім шансів. Сьогодні він оформив дубль, хоча міг забити ще два.

Його гол у ворота Спарти був фантастичним, кілька років тому він забив схожий гол у ворота Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів. Не знаю, який із забитих м'ячів був складнішим. Для мене вони обидва фантастичні", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, "містяни" здобули перемогу над празькою Спартою 5:0. Норвежець відзначився 43-м та 44-м голом у найпрестижнішому турнірі в європейському клубному футболі.

За цим показником Голанд зрівнявся з форвардом Челсі Дідьє Дрогба. Форвард "містян" зумів досягти цього показника з 42 матчі, в той час, як Дрогбі знадобилося 92 поєдинки.

Жузеп Гвардіола Ерлінг Голанд Манчестер Сіті Спарта Ліга чемпіонів-2024/25

Ерлінг Голанд

Голанд наздогнав легендарного форварда Челсі за кількістю голів у Лізі чемпіонів
Голанд назвав умову, за якої він перейде в Барселону
Роналду – найбільш оплачуваний футболіст року за версією Forbes
Чемпіон WWE завітав до Ман Сіті та назвав гравця, який надер би йому дупу
Голанд збирається перебратися до Ла Ліги наступного року

Останні новини