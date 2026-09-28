Два топові клуби зв’язалися з представниками Голанда відносно можливого трансферу – ЗМІ

Арсенал і мадридський Реал встановили попередній контакт із представниками нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Football Insider із посиланням на власні джерела.

За даними видання, клуби розглядають можливий трансфер норвезького нападника у 2027 році.

Інтерес до Голанда видання пов'язує з повідомленнями про рішення незалежної комісії у справі Манчестер Сіті.

За даними ЗМІ, комісія визнала доведеними 114 зі 115 звинувачень у порушенні фінансових правил АПЛ.

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Голанд має чинний контракт із Манчестер Сіті до літа 2034 року.

Напередодні Ерлінг відзначився голом у матчі п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленда (5:3), після чого більше не залишилось команд, яким він не забивав у чемпіонаті.