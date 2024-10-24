Голанд наздогнав легендарного форварда Челсі за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився дублем у матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти Спарти (5:0).

Норвежець відзначився 43-м та 44-м голом у найпрестижнішому турнірі в європейському клубному футболі. За цим показником Голанд зрівнявся з форвардом Челсі Дідьє Дрогба. Форвард "містян" зумів досягти цього показника з 42 матчі, в той час, як Дрогбі знадобилося 92 поєдинки.

Зазначимо, що найближчими бомбардирами, яких може обійти Ерлінг Голанд є нападник Ліверпуля Мохамед Салах, легендарний футболіст Бенфіки Еусебіо, а також дві легенди Мілана Філіппо Індзагі та українець Андрій Шевченко.

Щоб потрапити до десятки найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів у історії норвежцю залишилося забити 5 голів, тоді він зрівняється з легендою мадридського Реала Альфредо ді Стефано, який має 49 забитих м'ячів.

Напередодні повідомлялося, що Голанд планує перейти в Барселону. Зокрема він поставив умову, за виконання якої це відбудеться.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться влітку 2026 року. Також повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.