Мареска прокоментував супергол Мудрика в Лізі конференцій

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска високо оцінив гру українського футболіста Михайла Мудрика в матчі третього туру Ліги конференцій з вірменським Ноахом (8:0).

Мареска зазначив, що українець продовжує демонструвати значний прогрес. Слова тренера наводить Football London:

"Важливо, щоб він і надалі вдосконалював свою гру, як це було сьогодні. Це був фантастичний гол, і у нього були дуже вдалі моменти на полі".

У матчі з Ноахом українець підібрав м'яч перед штрафним майданчиком суперника та обвідним ударом пробив голкіпера. Мудрик став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.

Зазначимо, що в Лізі конференцій Михайло Мудрик має два забитих голи та три гольові передачі. За кількістю асистів українець ділить перше місце в турнірі з партнером Енцо Фернандесом, а також гравцями Легії Рубеном Вінагре та Серкль Брюгге Кевіном Денке – в усіх по 3.

Наразі Челсі з 9 очками очолює загальну турнірну таблицю Ліги конференцій. Наступний матч команда зіграє 10 листопада проти Арсенала в АПЛ.