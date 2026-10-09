Мудрик пропустить матч із Манчестер Юнайтед: Де Дзербі розповів про відновлення українця

Вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик поки не готовий повернутися на поле після травми гомілкостопа.

Про це повідомляє Football.london.

Головний тренер лондонської команди Роберто Де Дзербі на пресконференції перед матчем із Манчестер Юнайтед підтвердив, що українець не допоможе команді. Також зустріч пропустить захисник Педро Порро.

"Педро і Мудрик – обидва недоступні. Думаю, Педро пропустить небагато матчів, а Мудрик – можливо, дещо більше", – сказав Де Дзербі.

Михайло пошкодив гомілкостоп на початку вересня. Точної дати його повернення тренер не назвав. Українець встиг дебютувати за Тоттенгем, вийшовши на заміну в матчі проти Ноттінгема

Водночас центральні захисники Міккі ван де Вен і Ян Паул ван Геке готові зіграти після проблем під час міжнародної паузи.

Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенгем відбудеться 10 жовтня на "Олд Траффорд". Початок – о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що Мудрик перейшов із Челсі на правах оренди до завершення сезону-2026/27. В угоді є пункт про можливість викупу за 75 мільйонів фунтів.