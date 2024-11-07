Довершив розгром: Мудрик відзначився неймовірним голом у Лізі конференцій

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився забитим голом у матчі 3 туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА проти вірменського Ноаха.

Мудрик, який вийшов у стартовому складі, підібрав м'яч перед штрафним майданчик, змістився у центр та пробив точно у верхній дальній кут воріт.

Гол українського півзахисника став п'ятим у ворота вірменського голкіпера Огнєна Чанчаревича. Загалом лондонцям вдалося шість разів відзначитися у ворота суперника в першому таймі.

Зазначимо, що в Лізі конференцій Михайло Мудрик має два забитих голи та три гольові передачі. За кількістю асистів українець ділить перше місце в турнірі з партнером Енцо Фернандесом, а також гравцем Легії Рубеном Вінагре та Серкль Брюгге Кевіном Денке – в усіх по 3.