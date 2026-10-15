Дівчина Мудрика влаштувала ефектну фотосесію в Лондоні: похизувалася стильним образом у мінісукні

Дівчина українського футболіста Михайла Мудрика, блогерка та модель Джордін Джонс, поділилася новими світлинами з Лондона.

Зірка соцмереж влаштувала витончену фотосесію в одному з фешенебельних закладів британської столиці, продемонструвавши стильний і водночас ефектний образ.

Для виходу Джордін обрала чорну мінісукню, яку доповнила взуттям на підборах. Модель позувала в інтер'єрі елітного ресторану, зробивши акцент на вишуканому вбранні та атмосфері закладу.

Свою публікацію американська блогерка підписала коротким словом "Ate". У сленговому значенні цей вислів використовують як комплімент, коли хтось має особливо ефектний вигляд або бездоганно впорався з чимось.

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

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Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше кохана Михайла записала щемливе відео для іноземної аудиторії про війну в Україні.