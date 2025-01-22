УЄФА визнав Судакова найкращим гравцем матчу Шахтар – Брест у Лізі чемпіонів

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков був визнаний за версією УЄФА найкращим гравцем матчу проти Бреста (2:0) в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

"Він демонстрував чудовий баланс, як в атаці, так і без м'яча. Він був дуже сильним лідером у своїй команді", – заявила група технічних спостерігачів УЄФА.

УЄФА

У грі сьомого туру етапу ліги 22-річний півзахисник відзначився голом, реалізувавши пенальті на 37 хвилині зустрічі.

За 83 хвилини на полі Судаков зробив 49 дотиків з м'ячем, віддав 31 з 40 передач (78%), зробив 2 навіси (жодного точного), 5 довгих переведень м'яча (4 точних), завдав двох ударів по воротах (обидва точні), виграв одну з п'яти дуелей (0/1 у повітрі).

На його рахунку також 12 втрат м'яча та два фоли. Одного разу сфолили на ньому.

Проте відзначимо, що не Георгій Судаков став найкращим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів проти Бреста за версією статистичного порталу SofaScore.