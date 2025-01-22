Визначився найкращий гравець Шахтаря в матчі проти Бреста

Донецький Шахтар обіграв французький Брест у сьомому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за матч.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано голкіпера Дмитра Різника, який отримав оцінку 8,1. На його рахунку 4 сейви, 1 перехват, 1 ключова передача, 42 дотики та 65% точних пасів (20 з 31).

Завдяки цій перемозі "гірники" мають в активі 7 залікових пунктів та зберігають шанси на вихід в 1/16 фіналі Ліги чемпіонів. В останньому турі основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар проведе гостьовий матч проти німецької Боруссії Дортмунд.