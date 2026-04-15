Флік назвав наступну ціль Барселони після вильоту з Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 15 квітня 2026, 11:26
Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що після вильоту з Ліги чемпіонів уся увага команди сконцентрована на боротьбі за чемпіонство Ла Ліги.

Його цитує BBC.

Наставник "блаугранас" запевнив, що його підопічні вірили у те, що зможуть здійснити камбек у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів після поразки від мадридського Атлетико у першому поєдинку 0:2.

Барселона тріумфувала над "матрацниками" 2:1, але цього переможного рахунку не вистачило для проходу у півфінал ЛЧ-2025/26.

"Для мене неважливо, коли ми виграємо Ла Лігу. Я хочу виграти Ла Лігу. Немає значення, в який день ми її виграємо. Тепер ми можемо зосередитись на Ла Лізі. Це складно, бо всі вірили, що ми зможемо зробити це сьогодні (14 квітня – прим. ред.), але ми повинні це прийняти, і ми повернемося", – заявив Флік.

Раніше наставник прокоментував виліт команди з єврокубків.

Відзначимо, що Барселона з 79 балами утримує лідерство в іспанській першості після 31-го туру. Команда Фліка випереджає мадридський Реал, який йде другим у турнірній таблиці, вже на 9 очок.

Наступний матч "блаугранас" проведуть 22 квітня, коли приймуть Сельту. Початок – о 22:30 (за київським часом).

