Українська стіна: фанати Бенфіки подякували Трубіну за перформанс у матчі з Барселоною
Голкіпер Анатолій Трубін провів неймовірний матч проти Барселони (0:1) у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, отримавши похвалу від фанатів.
У грі з каталонцями українець зробив 4 сейви, віддав 16 точних передач із 21 (76%) та 1 вдалий дальній пас із 6. При цьому його потрійний порятунок воріт зараз розриває соцмережі!
Фанати "орлів" позитивно оцінили гру свого голкіпера, написавши йому у коментарях багато теплих слів і подякували за виступ. Анатолія назвали "українською стіною", а також закликали не сумувати через поразку від каталонців, адже попереду ще чемпіонство у Португалії та матч-відповідь.
Нагадаємо, статистичний портал SofaScore оцінив виступ Трубіна у 7,2 бала. Українець став один із найкращих гравців у складі Бенфіки.
Зазначимо, що матч відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.