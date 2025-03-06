Українська стіна: фанати Бенфіки подякували Трубіну за перформанс у матчі з Барселоною

Голкіпер Анатолій Трубін провів неймовірний матч проти Барселони (0:1) у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, отримавши похвалу від фанатів.

У грі з каталонцями українець зробив 4 сейви, віддав 16 точних передач із 21 (76%) та 1 вдалий дальній пас із 6. При цьому його потрійний порятунок воріт зараз розриває соцмережі!

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Фанати "орлів" позитивно оцінили гру свого голкіпера, написавши йому у коментарях багато теплих слів і подякували за виступ. Анатолія назвали "українською стіною", а також закликали не сумувати через поразку від каталонців, адже попереду ще чемпіонство у Португалії та матч-відповідь.

Нагадаємо, статистичний портал SofaScore оцінив виступ Трубіна у 7,2 бала. Українець став один із найкращих гравців у складі Бенфіки.

Зазначимо, що матч відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.