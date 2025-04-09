Ви – перевдягнутий Тоттенгем: фанати Арсенала затролили Реал на останніх хвилинах матчу

Матч між Арсеналом і Реалом у межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приніс багато позитивних емоцій фанатам "канонірів", які раділи здобутому результату ще на 86-й хвилині.

Вболівальники, які побачили три голи своєї команди у другому таймі, вирішили "добити" мадридців морально, і запустили на трибунах кричалку.

"Ви – перевдягнутий Тоттенгем", – радісно співали фани Арсенала.

Нагадаємо, Арсенал обіграв на своєму полі Реал з рахунком 3:0. Дублем у складі господарів поля відзначився Деклан Райс, ще один гол в активі Мікеля Меріно.

Англійський півзахисник також записав на свій рахунок історичне досягнення, ставши першим гравцем, який забив два голи зі штрафних у матчі плейоф Ліги чемпіонів.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Арсенал – Реал.