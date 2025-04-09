Історія дня: як кривдник Реала закрив роти хейтерам, які накинулися на зовнішність його дівчини

Після того, як Деклан Райс допоміг Арсеналу розтрощити мадридський Реал у Лізі чемпіонів, багато кому стало цікаво дізнатися і про особисте життя футболіста.

Поза полем Райс довів, що справжній чоловік вміє не тільки боротися за перемогу, а й захистити найдорожче – свою кохану.

Не так давно його дівчина Лорен Фраєр опинилася в центрі хвилі хейту: у соцмережах їй писали, що вона "не рівня" зірці, що "не тягне на статус жінки футболіста", й навіть радили Райсу "знайти когось кращого".

Токсичні коментарі довели її до сліз, і вона зрештою видалила всі селфі та особисті фото з Instagram.

Але Деклан не залишив це без уваги. В одному з інтерв'ю його прямо запитали, чи коли-небудь він замислювався над тим, щоб "замінити свою кохану".

"Моя жінка – це кохання всього мого життя, і не існує жодного апгрейду для мене", – відповів Деклан.

Нагадаємо, що пара виховує сина, який народився у 2022 році, й Деклан не раз зізнавався, що Лорен – його опора, натхнення і справжня краса, незалежно від чужих думок.

Раніше повідомлялося, що Райс відзначився історичним досягненням у Лізі чемпіонів.