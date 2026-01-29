"Безкоштовні гроші" не зайшли: прогноз із Twitter став мемом після голу Трубіна в ЛЧ

У соцмережі X (Twitter) справжнім вірусним хітом став прогноз користувача під ніком SANTO, який напередодні матчів Ліги чемпіонів упевнено радив усім ставити на те, що у 18 поєдинках турніру жоден воротар не заб'є гол.

Ба більше – прогнозист назвав коефіцієнт 15 "безкоштовними грошима":

"Коефіцієнт аж 15 – це ж free money!"

Проте вже за кілька годин усе пішло зовсім не за планом – український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін сенсаційно забив головою мадридському Реалу на 90+8 хвилині, принісши своїй команді перемогу 4:2 та вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Після цього реплаї під твітом SANTO буквально завалили фотографіями святкування Трубіна, а також відео взяття воріт.

Нагадаємо, за свій перформанс у матчі з "вершковими" Трубін отримав оцінку 7.8 балів від авторитетного порталу SofaScore, ставши третім найкращим гравцем у своїй команді.

Згодом українець прокоментував свій гол у ворота мадридського Реала, не отримувавши емоцій.