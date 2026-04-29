Лідер ПСЖ пропустить матч-відповідь із Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 29 квітня 2026, 21:54
Лідер ПСЖ пропустить матч-відповідь із Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів
Правий захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі не зіграж у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це повідомляє RMC Sport.

У марокканця діагностували розрив м'язів задньої поверхні стегна, що вибило його з гри на два з половиною або три тижні.

Очікується, що захисник зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, якщо ПСЖ пройде Баварію. Участь футболіста в чемпіонаті світу-2026 не перебуває під загрозою.

ПСЖ та Баварія увійшли в історію, видавши найрезультативніший півфінал в історії ЛЧ. Найкращим гравцем цього історичного матчу став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, який оформив дубль.

Нагадаємо, що друга зустріч Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 5 травня, о 22:00 (за київським часом) у Мюнхені.

ПСЖ Ашраф Хакімі

Ашраф Хакімі

