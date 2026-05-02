ПСЖ – Лор'ян: прогноз на матч 32 туру Ліги 1

У суботу, 2 травня, ПСЖ, за який виступає український футболіст Ілля Забарного, зустрінеться з Лор'яном у матчі 32 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/2026.

Матч розпочнеться о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є парижани, їх перемогу оцінюють в 1,35. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 8,60. Нічия – 5,80.

ПСЖ продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції, Лор'ян наразі йде на 9 сходинці турнірної таблиці. У першому колі чинний чемпіон не зумів обіграти Лор'ян, команди розписали нічию 1:1.

