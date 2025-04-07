Баварія – Інтер: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Мюнхенська Баварія прийматиме італійський Інтер в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 8 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Баварія вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ через додатковий етап, де дуже важко здолала Селтік. Далі колектив Компані змагався проти Баєра, і здолав "фармацевтів" неочікувано легко.

Інтер же потрапив у 1/8 фіналу напряму, посівши 4 місце в етапі єдиної Ліги. Там італійці без проблем розібралися з Феєнордом, обігравши суперників із загальним рахунком 4:1.