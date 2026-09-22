Арсенал узгодив новий контракт із Артетою

Арсенал узгодив умови нового контракту з головним тренером команди Мікелем Артетою.

Про це повідомляє ВВС.

Чинний контракт Артети з Арсеналом діє до завершення поточного сезону, нова угода буде розрахована до літа 2029 року. Зарплата іспанського фахівця зросте з 5 мільйонів фунтів на рік до 10 мільйонів плюс 5 мільйонів можливих бонусів.

Артета очолює Арсенал з грудня 2019 року. Під керівництвом фахівця "Каноніри" у минулому сезоні вперше за 22 роки стали чемпіонами Англії, а також вдруге у своїй історії вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше у 5 турі АПЛ Арсенал зазнав розгромної поразки з рахунком 0:3 від Брайтона. Наразі команда йде другою в турнірній таблиці чемпіонату, відстаючи на 3 очки від Манчестер Сіті.