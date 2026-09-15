Перетворюється на Фергюсона: легенда Ліверпуля – про Артету після останнього матчу АПЛ

Колишній футболіст Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про головного тренера Арсенала Мікеля Артету.

Його слова передає Sky Sports.

Він звернув увагу на реакцію іспанця щодо призначення пенальті у ворота "канонірів" у матчі четвертого туру АПЛ проти Сандерленда (2:0). Наставник лондонців розкритикував рішення арбітра, через що експерт провів цікаву аналогію.

"Артета перетворюється для АПЛ на сера Алекса Фергюсона. Він зараз дон, він чемпіон Англії. У лізі багато нових тренерів, а він на своїй посаді вже шість або сім років і відчуває, що перебуває у сильній позиції для того, щоб сказати: "Так, це не був пенальті". І я не думаю, що це був пенальті. Але буде цікаво подивитися, скільки часу мине, перш ніж інший арбітр призначить пенальті у ворота Арсенала у схожій ситуації", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що Артета очолює Арсенал з кінця 2019 року. Минулого сезону він виграв із командою АПЛ і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де лише в серії пенальті поступився ПСЖ.

У нинішній кампанії "каноніри" здобули перемоги в усіх матчах. Наступний поєдинок вони проведуть 15 вересня проти Іпсвіча в Кубку ліги.