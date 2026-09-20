Це те, чого потрібно навчитися: Артета – про розгромну поразку Арсенала від Брайтона
Наставник Арсенала Мікель Артета висловився про розгромну поразку своєї команди від Брайтона (0:3) в матчі п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба "канонірів".
Іспанський фахівець пояснив, чому ця гра була нетиповою порівняно з попередніми:
"Брайтон грав дуже добре, у них була більша завзятість, і вони краще вибирали момент. Було багато моментів, коли м'яч опинявся в ситуації 50 на 50 і переходив до суперника. В більшості випадків це траплялося на їхню користь. Вони дуже складно для нас розкривали нашу оборону, і це те, чого потрібно навчитися.
Було видно з першого вкидання, що все йде не за планом. Ми поставили себе у складне становище один, два, три рази. Нам потрібно було набагато швидше виходити з таких ситуацій, і це один із найбільших уроків, які ми маємо винести з цієї гри".
Артета додав, що протягом матчу постійно думав, як змінити ситуацію на полі. Проте "чайки" діяли дуже добре й не дозволили переломити хід зустрічі.
"Ми починали краще контролювати гру та домінувати в наступній атаці, але це знову додавало їм впевненості та імпульсу. Коли потрапляєш у такі моменти, надзвичайно складно щось змінити.
Ми намагалися змінити ситуацію в перерві, почали другий тайм, а потім ухвалили два чи три дуже складні рішення, які поставили нас під ще більший тиск. Коли ми нарешті набрали обертів, було, мабуть, уже запізно", – сказав Артета.
Зазначимо, що для лондонців це була перша поразка в нинішньому сезоні. "Каноніри" виграли всі сім попередніх матчів, а в АПЛ востаннє програвали у квітні.
Наступник поєдинок підопічні Мікеля Артети проведуть 10 жовтня. Їхнім суперником буде Лідс.