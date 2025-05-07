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Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ ПСЖ – Арсенал

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 11:18
Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ ПСЖ – Арсенал
УЄФА

Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч-відповідь в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є саме французький колектив. 

  • Перемога ПСЖ – 2.27
  • Нічия – 3.65
  • Перемога Арсенала – 3.10

Також оператори вважають, що двобій навряд чи буде завершено в овертаймі або серії пенальті – на обидва варіанти ставок пропонується однаковий коефіцієнт 5.50.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився на користь чемпіонів Франції з рахунком 1:0. Вирішальний гол на свій рахунок записав Усман Дембеле.

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Стартовий свисток матчу ПСЖ – Арсенал заплановано на 22:00 за київським часом.

Напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Інтер у божевільному матчі здолав Барселону.

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