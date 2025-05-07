Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ ПСЖ – Арсенал
УЄФА
Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч-відповідь в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом.
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є саме французький колектив.
- Перемога ПСЖ – 2.27
- Нічия – 3.65
- Перемога Арсенала – 3.10
Також оператори вважають, що двобій навряд чи буде завершено в овертаймі або серії пенальті – на обидва варіанти ставок пропонується однаковий коефіцієнт 5.50.
Нагадаємо, перший матч між командами завершився на користь чемпіонів Франції з рахунком 1:0. Вирішальний гол на свій рахунок записав Усман Дембеле.
Стартовий свисток матчу ПСЖ – Арсенал заплановано на 22:00 за київським часом.
Напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Інтер у божевільному матчі здолав Барселону.