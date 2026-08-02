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Зірка Барселони та збірної Іспанії може продовжити кар'єру в ПСЖ

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 11:25
Зірка Барселони та збірної Іспанії може продовжити кар'єру в ПСЖ
Ферран Торес
Getty Images

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес може продовжити кар'єру в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє Marca.

26-річний вінгер уже попрощався з партнерами по команді та хоче продовжити кар'єру у Франції – в одному клубі з українцем Іллею Забарним.

Іспанець уже узгодив деталі особистого контракту, однак клуби ще мають досягти згоди щодо суми трансферу. Очікується, що вирішальний раунд переговорів розпочнеться найближчим часом.

26-річний іспанський нападник перейшов до каталонського клубу з Манчестер Сіті у січні 2022 року. Сума трансферу склала 55 мільйонів євро, ще 10 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів, які вже були активовані

Поточна угода Торреса з каталонцями розрахована до червня 2027 року, але керівництво "блаугранас" не поспішає пропонувати йому нову. Однією з причин називають додатковий пункт у договорі з Сіті: якщо Барселона продовжить контракт із Торресом, вона зобов'язана буде виплатити Манчестер Сіті ще близько 7–8 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Торреса 21 гол і 3 асисти в 49 матчах за клуб в усіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.

Напередодні повідомлялося, що бельгійський вінгер Аякса Міка Годтс може продовжити кар'єру в ПСЖ.

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