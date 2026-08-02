ПСЖ зробив пропозицію Пармі щодо голкіпера збірної Японії – інсайдер

ПСЖ зробив пропозицію Пармі щодо трансферу японського голкіпера Дзіона Судзукі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Парижани запропонували італійському клубу 33 мільйони євро з урахуванням бонусів за перехід 23-річного воротаря.

Парма готова перейти до наступної стадії перемовин.

Раніше повідомлялося, що на Судзукі також претендує Ювентус. Однак паризький гранд наразі перемагає у боротьбі за голкіпера збірної Японії.

Його майбутнє залежить також від долі Люка Шевальє, якому пророкують від'їзд із Парижа. Його контракт із ПСЖ розрахований до 30 червня 2030 року.

Натомість Судзукі пов'язаний із Пармою до кінця червня 2029-го. портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Дзіон перебрався до Парми влітку 2024-го, коли покинув бельгійський Сент-Трюйден. Відтоді провів за італійський клуб 59 ігор, у яких пропустив 83 голи та відіграв 13 "сухих" матчів.

За його спиною 28 поєдинків за національну команду, з якою виступав на ЧС-2026. У 4-х зіграних матчах Судзукі пропустив 5 м'ячів. Японська збірна вилетіла від Бразилії в 1/16 фіналу (1:2).

Раніше ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.