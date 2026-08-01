Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ знайшов заміну Барколя в Аяксі

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 11:33
ПСЖ знайшов заміну Барколя в Аяксі
Міка Годтс
Getty Images

Бельгійський вінгер Аякса Міка Годтс може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, перші контакти між клубами вже відбулися. Сам Годтс готовий перейти в ПСЖ після позитивної розмови зі спортивним радником клубу Луїшем Кампушем. Той бачить у Годтсі потенційну заміну Бредлі Барколя, який може покинути клуб цього літа.

Аякс раніше виступав проти продажу Годтса, проте після підписання Юліана Брандта нідерландський клуб готовий відпустити 21-річного бельгійця. Контракт Годтса з Аяксом діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку бельгійця 17 голів і 15 асистів у 44 матчах за Аякс у всіх турнірах. Навесні поточного року вінгер дебютував за збірну Бельгії, і нараз провів за неї два матчі.

Аякс ПСЖ

ПСЖ

УЄФА обирає опонента Інфантіно на пост президента ФІФА: серед кандидатів фігурує президент ПСЖ – інсайдер
Монако відхилив третю пропозицію ПСЖ щодо Акліуша
Ювентус та ПСЖ націлились на трансфер Судзукі
Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Барколя
У Реала з’явилися два конкуренти в боротьбі за Родрі

Останні новини