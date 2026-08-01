ПСЖ знайшов заміну Барколя в Аяксі

Бельгійський вінгер Аякса Міка Годтс може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, перші контакти між клубами вже відбулися. Сам Годтс готовий перейти в ПСЖ після позитивної розмови зі спортивним радником клубу Луїшем Кампушем. Той бачить у Годтсі потенційну заміну Бредлі Барколя, який може покинути клуб цього літа.

Аякс раніше виступав проти продажу Годтса, проте після підписання Юліана Брандта нідерландський клуб готовий відпустити 21-річного бельгійця. Контракт Годтса з Аяксом діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку бельгійця 17 голів і 15 асистів у 44 матчах за Аякс у всіх турнірах. Навесні поточного року вінгер дебютував за збірну Бельгії, і нараз провів за неї два матчі.