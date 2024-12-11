Кевін: Ми добре почали матч, але Баварія повернула гру на свою користь

Вінгер донецького Шахтаря Кевін прокоментував поразку від Баварії (1:5) у матчі 6 туру Ліги чемпіонів. Він вважає, що команда добре почала, але рівень мюнхенського клубу дозволив взяти матч під свій контроль.

Слова бразильця наводить клубна пресслужба.

"Звичайно, гра була дуже складною. Ми почали доволі непогано, однак коли ви граєте проти таких команд, як мюнхенська Баварія, команд іншого виміру, то потрібно дещо більше, ніж просто самовіддача, яку ми, безумовно, продемонстрували. Як я і сказав, вважаю, що ми почали доволі добре, проте, граючи проти таких команд, як Баварія, завжди слід очікувати, що вони можуть перевернути гру на свою користь, що й сталося", – сказав він.

Кевін забив для себе дебютний м'яч у Лізі чемпіонів. За його словами, він здійснив дитячу мрію.

"Це момент, який був гарною ознакою нашої командної взаємодії: Зуб чудово вирізав на мене передачу, а мені лишалося тільки замкнути. Усі забиті м’ячі, усі свої здобутки й досягнення я присвячую сім’ї. І я щасливий, що вона могла бути присутньою в момент, який є дуже важливим для мене, а саме коли я відзначився своїм першим голом у Лізі чемпіонів", – додав Кевін.

Читайте також : Відео Кевін відкрив рахунок у матчі Шахтаря з Баварією

Зазначимо, що аналітичний портал SofaScore визнав Кевіна найкращим гравцем у складі "гірників". Бразилець отримав оцінку 7,3. На його рахунку гол та 2 ключові паси.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.