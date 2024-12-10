Кевін відкрив рахунок у матчі Шахтаря з Баварією
Кевін
ФК Шахтар
21-річний бразильський нападник донецького Шахтаря Кевін відзначився голом у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.
Форвард на 5-й хвилині гри отримав розрізний пас від Зубкова, прибрав захисника та пробив у дальній кут воріт.
Після п'яти турів Шахтар має у своєму активі чотири набрані очки та посідає 26 сходинку у турнірній таблиці. Баварія набрала 9 залікових балів та розмістилась на 13 місці.
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