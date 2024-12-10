Кевін відкрив рахунок у матчі Шахтаря з Баварією

21-річний бразильський нападник донецького Шахтаря Кевін відзначився голом у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Форвард на 5-й хвилині гри отримав розрізний пас від Зубкова, прибрав захисника та пробив у дальній кут воріт.

Після п'яти турів Шахтар має у своєму активі чотири набрані очки та посідає 26 сходинку у турнірній таблиці. Баварія набрала 9 залікових балів та розмістилась на 13 місці.

Наш сайт проводить текстову трансляцію.