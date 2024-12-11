Визначився найкращий гравець Шахтаря в матчі проти Баварії

Донецький Шахтар розгромно поступився мюнхенській Баварії у шостому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за матч, який завершився з рахунком 1:5.

Найкращим гравцем у складі "гірників "було визнано півзахисника Кевіна, який отримав оцінку 7,3. На його рахунку гол та 2 ключові паси.

Найкращим же в поєдинку став гравець Баварії Олісе, який відзначився двічі у воротах українського колективу та віддав асист. Його гру оцінили в 9,6.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.

Нагадаємо, під час поєдинку Бундесліги проти Майнца фанати Баварії вивісили банер із критикою керівництва Шахтаря та УЄФА.

Після того комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко пояснив, як формується ціна на квитки. У підсумку Шахтар значно знизив ціну.