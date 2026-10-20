Бондар перед матчем з Інтером: У нас подвійна мотивація

Захисник Шахтаря Валерій Бондар очікує непростого протистояння з Інтером у Лізі чемпіонів, водночас він наголосив, що команда хоче подарувати українцям позитивні емоції на тлі війни.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

"Інтер – сильна команда з великим досвідом у Лізі чемпіонів, тож на Шахтар чекає складний матч. Але в нас є свої амбіції, свої цілі, своя мрія, як казав Містер. І ми хочемо, щоб ця мрія стала реальністю. Завтра ми матимемо подвійну мотивацію, адже в нашій країні триває війна. Ми розуміємо, що на 90 хвилин наші люди можуть стати трохи щасливішими", – сказав захисник.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).