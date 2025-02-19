Нестабільність Трубіна: огляд результативного матчу Бенфіка – Монако

У вівторок, 18 лютого, у матчі нокаут-раунду Ліги чемпіонів Бенфіка та Монако провели результативний матч.

Гра завершилася з рахунком 3:3. Лісабонський клуб завдяки перемозі в першій грі пройшов далі.

Огляд матчу:

Бенфіка – Монако 3:3 (1:1) – за сумою двох матчів 4:3

Голи: 1:0 – 22 Актюркоглу, 1:1 – 32 Мінаміно, 1:2 – 51 Бен Сегір, 2:2 – 76 Павлідіс (пенальті), 2:3 – 81 Іленікена, 3:3 – 84 Кокчу.

Представник Ліги 1 пропустив першим, але потім не тільки відігрався, а й двічі виходив вперед, проте "орли" здобули бажаний результат.

Анатолій Трубін грав не досить стабільно. Два голи сталися після його не дуже вдалих дій. Портал SofaScore поставив гравцю збірної України всього 6,9 балів.

У наступній стадії суперником португальського гранду стане Ліверпуль або Барселона.