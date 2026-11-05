Монако втратив іменитого форварда до кінця року

Іспанський форвард Монако Ансу Фаті не зіграє до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Get French Football News, посилаючись на слова головного тренера Монако Філіпе Луїса.

Бразильський фахівець, відповідаючи на питання про терміни відновлення Фаті, заявив:

"Це буде довгий, дуже довгий період, багато тижнів. Поговорімо про це після Різдва", – заявив тренер, при цьому виключивши можливість операції.

Нагадаємо, Фаті отримав травму 25 жовтня в матчі Ліги 1 проти Лілля (нічия 1:1). Яку саме травму отримав форвард – не повідомляється.

Зазначимо, що для Фаті це вже друга травма в поточному сезоні. Початок кампанії 23-річний іспанець пропустив через травму щиколотки. Сумарно у поточному сезоні Фаті провів 5 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 2 забитими голами.

Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів у Монако на правах оренди, а влітку поточного року монегаски викупили форварда у Барселони за 11 мільйонів євро.