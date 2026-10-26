Зірка Монако отримав другу травму за сезон

Іспанський форвард Монако Ансу Фаті отримав травму в матчі 8 туру французької Ліги 1 проти Лілля (нічия 1:1).

Про це повідомляє Get French Football News.

Фаті вийшов у основі Монако на матч проти Лілля, проте вже на 15-й хвилині був змушений покинути поле. У нього пошкодження стегна, терміни відновлення наразі не відомі.

Зазначимо, що для Фаті це вже друга травма в поточному сезоні. Початок кампанії 23-річний іспанець пропустив через травму щиколотки. Сумарно у поточному сезоні Фаті провів 5 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 2 забитими голами.

Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів у Монако на правах оренди, а влітку поточного року монегаски викупили форварда у Барселони за 11 мільйонів євро.