Шахтар рятується від ганьби, Динамо знову програє: таблиця коефіцієнтів УЄФА

Нарешті українські клуби розпочали боротьбу в основному етапі єврокубків сезону-2025/26. За два минулі тижні кілька конкурентів зміцнили свої позиції в порівнянні з Україною в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Чемпіон вирішив підбити підсумки єврокубкового тижня, розповісти, яких результатів досягли конкуренти України, і як змінилася позиція нашої асоціації.

Взагалі цей тиждень важко віднести до активу України, хоч всі й розуміли, що результат буде саме таким. Навряд хтось вірив, що Динамо відбере очки у Крістал Пелес, в підсумку дива не сталося. Клуб АПЛ без проблем переграв українців.

З іншого боку, все вказувало на те, що Шахтар переможе шотландський Абердін. По-перше, "гірники" є одними з головних претендентів на перемогу в Лізі конференцій. По-друге, Абердін жахливо розпочав сезон, йде на останньому місці в чемпіонаті Шотландії та майже не забиває голів (у чемпіонаті взагалі 0). І Шахтар виправдав очікування.

Завдяки цьому Україна отримала 0,5 бала з 1,0 можливих.

Як зіграли конкуренти?

Представники України: Динамо, Шахтар (Ліга конференцій). Втрати: Олександрія, Полісся

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Сербії: Црвена Звезда (Ліга Європи). Втрати: Нови Пазар, Раднічкі 1923, Партизан

Серби були близькими до того, щоб порадувати своїх вболівальників, але у підсумку не зуміли втримати нічию в грі проти Порту.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Угорщини: Ференцварош (Ліга Європи). Втрати: Академія Пушкаша, Пакш, Дьор

Ференцварош же приніс своїй країні максимальні очки, здобувши перемогу в грі проти бельгійського Гента.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Словаччини: Слован (Ліга конференцій). Втрати: Кошице, Жиліна, Спартак Трнава

Завдяки Страсбургу, Словаччина залишилася без очок на цьому тижні. Єдиний представник Слован Братислава поступився з рахунком 2:1.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Румунії: Стяуа (Ліга Європи), Університатя Крайова (Ліга конференцій). Втрати: Університатя Клуж, ЧФР Клуж

Стяуа у Лізі Європи поступилася Янг Бойзу та не принесла жодного очка Румунії. Те ж саме сталося і з Університатя Крайова, румунський колектив у меншості поступився польському Ракуву.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Словенії: Цельє (Ліга конференцій). Втрати: Копер, Марибор, Олімпія Любляна

Цельє ж у своєму поєдинку здобуло перемогу. Перед словенським колективом капітулював грецький АЕК з рахунком 3:1.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Азербайджану: Карабах (Ліга чемпіонів). Втрати: Зіра, Араз, Сабах Баку

Карабах, як і туром раніше, не залишився без осок у Лізі чемпіонів. Цього разу команда обіграла Копенгаген (2:0) та принесла своїй країні максимально можливі бали.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Болгарії: Лудогорець (Ліга Європи). Втрати: Черно Море, Левскі, Арда

Суперником Лудогорця цього разу був іспанський Бетіс. Приємно, що перемогу в поєдинку святкували саме гравці з клубу Ла Ліги.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Хорватії: Динамо Загреб (Ліга Європи), Рієка (Ліга конференцій). Втрати: Хайдук, Вараждин

Якщо Рієка свій матч проти Ноа програла, то Динамо постаралося та принесло своїй країні перемогу над Маккабі Тель-Авів.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Якою була ситуація перед стартом сезону

Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед стартом сезону-2025/26

22. Сербія – 20,000

23. Угорщина – 19,750

24. Словаччина – 19,750

25. Румунія – 19,500

26. Росія – 18,299

27. Словенія – 18,093

28. Україна – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

30. Болгарія – 15,875

Після другого раунду відбіркового етапу Україна дещо покращила свою позицію, обійшовши російську асоціацію. В якийсь момент українці були близькими до Словенії, але через провальні два тижні втратили свою позицію та повернулися на 28 сходинку. Україну обійшов Азербайджан.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

21. (22) Хорватія – 23,625 (+2,500);

22. (21) Румунія – 23,250 (+3,750);

23. (23) Угорщина – 23,125 (+3,375);

24. (24) Сербія – 22,375 (+2,375);

25. (25) Азербайджан – 22,000 (+4,825);

26. (26) Словаччина – 21,375 (+1,625);

27. (27) Словенія – 21,218 (+3,125);

28. (28) Україна – 20,850 (+3,250);

29. (29) Болгарія – 19,125 (+3,250);

30. (30) Росія – 18,299.