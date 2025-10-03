Шахтар рятується від ганьби, Динамо знову програє: таблиця коефіцієнтів УЄФА
Нарешті українські клуби розпочали боротьбу в основному етапі єврокубків сезону-2025/26. За два минулі тижні кілька конкурентів зміцнили свої позиції в порівнянні з Україною в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Чемпіон вирішив підбити підсумки єврокубкового тижня, розповісти, яких результатів досягли конкуренти України, і як змінилася позиція нашої асоціації.
Взагалі цей тиждень важко віднести до активу України, хоч всі й розуміли, що результат буде саме таким. Навряд хтось вірив, що Динамо відбере очки у Крістал Пелес, в підсумку дива не сталося. Клуб АПЛ без проблем переграв українців.
З іншого боку, все вказувало на те, що Шахтар переможе шотландський Абердін. По-перше, "гірники" є одними з головних претендентів на перемогу в Лізі конференцій. По-друге, Абердін жахливо розпочав сезон, йде на останньому місці в чемпіонаті Шотландії та майже не забиває голів (у чемпіонаті взагалі 0). І Шахтар виправдав очікування.
Завдяки цьому Україна отримала 0,5 бала з 1,0 можливих.
Як зіграли конкуренти?
Представники України: Динамо, Шахтар (Ліга конференцій). Втрати: Олександрія, Полісся
Як ви вже казали раніше, Динамо у своєму матчі поступилося Крістал Пелес, а Шахтар обіграв Абердін.
Заробили за тиждень 0,5 бала
Представники Сербії: Црвена Звезда (Ліга Європи). Втрати: Нови Пазар, Раднічкі 1923, Партизан
Серби були близькими до того, щоб порадувати своїх вболівальників, але у підсумку не зуміли втримати нічию в грі проти Порту.
Заробили за тиждень 0 балів
Представники Угорщини: Ференцварош (Ліга Європи). Втрати: Академія Пушкаша, Пакш, Дьор
Ференцварош же приніс своїй країні максимальні очки, здобувши перемогу в грі проти бельгійського Гента.
Заробили за тиждень 0,5 бала
Представники Словаччини: Слован (Ліга конференцій). Втрати: Кошице, Жиліна, Спартак Трнава
Завдяки Страсбургу, Словаччина залишилася без очок на цьому тижні. Єдиний представник Слован Братислава поступився з рахунком 2:1.
Заробили за тиждень 0 балів
Представники Румунії: Стяуа (Ліга Європи), Університатя Крайова (Ліга конференцій). Втрати: Університатя Клуж, ЧФР Клуж
Стяуа у Лізі Європи поступилася Янг Бойзу та не принесла жодного очка Румунії. Те ж саме сталося і з Університатя Крайова, румунський колектив у меншості поступився польському Ракуву.
Заробили за тиждень 0 балів
Представники Словенії: Цельє (Ліга конференцій). Втрати: Копер, Марибор, Олімпія Любляна
Цельє ж у своєму поєдинку здобуло перемогу. Перед словенським колективом капітулював грецький АЕК з рахунком 3:1.
Заробили за тиждень 0,5 бала
Представники Азербайджану: Карабах (Ліга чемпіонів). Втрати: Зіра, Араз, Сабах Баку
Карабах, як і туром раніше, не залишився без осок у Лізі чемпіонів. Цього разу команда обіграла Копенгаген (2:0) та принесла своїй країні максимально можливі бали.
Заробили за тиждень 0,5 бала
Представники Болгарії: Лудогорець (Ліга Європи). Втрати: Черно Море, Левскі, Арда
Суперником Лудогорця цього разу був іспанський Бетіс. Приємно, що перемогу в поєдинку святкували саме гравці з клубу Ла Ліги.
Заробили за тиждень 0 балів
Представники Хорватії: Динамо Загреб (Ліга Європи), Рієка (Ліга конференцій). Втрати: Хайдук, Вараждин
Якщо Рієка свій матч проти Ноа програла, то Динамо постаралося та принесло своїй країні перемогу над Маккабі Тель-Авів.
Заробили за тиждень 0,5 бала
Якою була ситуація перед стартом сезону
Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).
Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Перед стартом сезону-2025/26
22. Сербія – 20,000
23. Угорщина – 19,750
24. Словаччина – 19,750
25. Румунія – 19,500
26. Росія – 18,299
27. Словенія – 18,093
28. Україна – 17,600
29. Азербайджан – 17,125
30. Болгарія – 15,875
Після другого раунду відбіркового етапу Україна дещо покращила свою позицію, обійшовши російську асоціацію. В якийсь момент українці були близькими до Словенії, але через провальні два тижні втратили свою позицію та повернулися на 28 сходинку. Україну обійшов Азербайджан.
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
21. (22) Хорватія – 23,625 (+2,500);
22. (21) Румунія – 23,250 (+3,750);
23. (23) Угорщина – 23,125 (+3,375);
24. (24) Сербія – 22,375 (+2,375);
25. (25) Азербайджан – 22,000 (+4,825);
26. (26) Словаччина – 21,375 (+1,625);
27. (27) Словенія – 21,218 (+3,125);
28. (28) Україна – 20,850 (+3,250);
29. (29) Болгарія – 19,125 (+3,250);
30. (30) Росія – 18,299.