Енріке: Арсенал – одна з кращих європейських команд на сьогодні

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Арсенала та оцінив силу майбутнього суперника.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Арсенал та ПСЖ схожі. Вони команда, яка вміє як оборонятись, так і атакувати. Чи є вони кращою командою з усіх наших суперників? Важко сказати, але вони точно одні з кращих у Європі на сьогодні.



Ми стали більш цілісною командою, ніж були на загальному етапі. Поразка Арсеналу була сім місяців тому. Ми мали дуже складний календар, а тепер ми у півфіналі. Спочатку це було проблемою, але у підсумку тільки допомогло", – розповів Енріке.