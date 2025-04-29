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Енріке: Арсенал – одна з кращих європейських команд на сьогодні

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 10:17
Енріке: Арсенал – одна з кращих європейських команд на сьогодні
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Арсенала та оцінив силу майбутнього суперника.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Арсенал та ПСЖ схожі. Вони команда, яка вміє як оборонятись, так і атакувати. Чи є вони кращою командою з усіх наших суперників? Важко сказати, але вони точно одні з кращих у Європі на сьогодні.

Ми стали більш цілісною командою, ніж були на загальному етапі. Поразка Арсеналу була сім місяців тому. Ми мали дуже складний календар, а тепер ми у півфіналі. Спочатку це було проблемою, але у підсумку тільки допомогло", – розповів Енріке.

Перший матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня в Лондоні. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Раніше очікуваннями від зустрічі поділився наставник "канонірів" Мікель Артета.

Арсенал (Лондон) ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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