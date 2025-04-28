Артета: Півфінал ЛЧ – це чудова історія, але ми хочемо більшого

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета напередодні протистояння з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів заявив, що його команда не хоче зупинятися на цій стадії.

43-річного іспанського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Ми стали однією з чотирьох найкращих команд у Європі, незважаючи на всі обставини цього сезону і те, як ми долали безліч проблем та труднощів. Зараз це чудова історія, але ми хочемо більшого.

Це момент, коли ми маємо сказати: ось хто ми є як команда. Потрібно грати з таким настроєм. Зараз йдеться про те, де наша межа, і як далеко я хочу зайти", – заявив Артета.