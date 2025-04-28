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Артета: Півфінал ЛЧ – це чудова історія, але ми хочемо більшого

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 23:41
Артета: Півфінал ЛЧ – це чудова історія, але ми хочемо більшого
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета напередодні протистояння з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів заявив, що його команда не хоче зупинятися на цій стадії.

43-річного іспанського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Ми стали однією з чотирьох найкращих команд у Європі, незважаючи на всі обставини цього сезону і те, як ми долали безліч проблем та труднощів. Зараз це чудова історія, але ми хочемо більшого.

Це момент, коли ми маємо сказати: ось хто ми є як команда. Потрібно грати з таким настроєм. Зараз йдеться про те, де наша межа, і як далеко я хочу зайти", – заявив Артета.

Перший матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться у вівторок, 29 квітня в Лондоні. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Мікель Артета ПСЖ Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

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