Арсенал – ПСЖ: переможці Реала проти фахівців з англійців

У вівторок, 29 квітня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому до Лондона, в гості до Арсенала, завітає французький Парі-Сен-Жермен.

Жодна з команд раніше не володіла найпрестижнішим футбольним трофеєм Європи і, можливо, зараз стоїть на порозі чогось грандіозного. Разом з тим, обидва колективи грали у фіналі, відповідно, у 2006 і 2020 роках.

Перемога Арсенала в жовтні

Команди вже провели очний матч у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. На груповому етапі Арсенал у Лондоні був сильнішим за гостей із Парижа. На 20 хвилині рахунок у матчі відкрив Кай Гаверц, який замкнув навіс від Троссара, а на 35-й Букайо Сака забив ударом зі штрафного від бокової лінії – 2:0.

У другому таймі англійці впевнено втримали свою перевагу і домоглися перемоги. Тоді навряд чи хто припускав, що наступного разу команди зійдуться на стадії півфіналу, але зараз цей момент настав.

Спеціаліст з англійських клубів

Незважаючи на поразку від Арсенала, ПСЖ можна сміливо назвати фахівцем з англійських клубів у плейоф. Молода команда Луїса Енріке спробує вибити з турніру третій англійський клуб поспіль.

В 1/8 фіналу вона впоралася з лідером Прем'єр-ліги Ліверпулем (1:0, 0:1, 4:1 у серії пенальті), а в чвертьфіналі пройшла Астон Віллу (3:1 і 2:3). Погодимося, це вражаючий результат для команди, з урахуванням того, наскільки молоді в неї гравці.

Крім того, ПСЖ нещодавно гарантував собі черговий титул чемпіона Франції і може повністю зосередитися на боротьбі за трофей Ліги чемпіонів. Єдине, що відверне увагу парижан, то це фінал Кубка Франції проти Реймса, який відбудеться 24 травня.

Хоча якщо команда вийде у фінал ЛЧ, то кубковий фінал буде зовсім не зайвим матчем. Крім можливості виграти черговий трофей, він також дасть змогу команді підтримувати ігровий ритм перед фіналом головного єврокубка, запланованим на 31 травня. Адже останній тур чемпіонату Франції буде зіграно 18 травня, після чого більша частина французьких клубів піде у відпустку.

Серія з 12 перемог поспіль у чемпіонаті Франції дозволила команді ще у квітні достроково завоювати титул чемпіона країни. А зараз команда просто "дограє" національний турнір, роздаючи очки суперникам. Рівно тиждень тому була нічия з Нантом – 1:1, а в п'ятницю, 25 квітня, парижани програли на своєму полі Ніцці (1:3).

Утім, настрій на матч Ліги чемпіонів буде зовсім іншим. Тут ніхто з гравців ПСЖ проявляти благородства до суперника не має наміру.

Як перемогти Арсенал?

Попри дві перемоги поспіль над англійськими клубами в спарених матчах, у ПСЖ є привід задуматися. Адже парижани ще не перемагали в п'яти матчах проти "Арсенала" (три нічиї, дві поразки), зокрема в півфіналі Кубка володарів кубків далекого сезону-1993/94, у якому "каноніри" виграли вдома 1:0 після нічиєї 1:1 на "Парк-де-Пренс".

З того часу минув рівно 31 рік, а нинішня молодь ПСЖ, як видно, готова ламати стереотипи, не звертаючи жодної уваги на історичні факти.

Повалили чинного чемпіона – Реал

Арсенал на минулій стадії змагань пройшов чинного володаря трофея Реал, розгромивши суперника в Лондоні (3:0) і перемігши в Мадриді (2:1). Команда пробилася у свій перший за 16 років півфінал Ліги чемпіонів.

Гол Букайо Сака у ворота Реала 🌶️ Saka golazo but make it cinematic... 🎞️#UCL pic.twitter.com/QITsESIM9O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2025

"Це один із найкращих вечорів у моїй футбольній кар'єрі, – сказав наставник лондонців Мікель Артета на післяматчевій прес-конференції на "Сантьяго Бернабеу". – Це був дійсно особливий матч проти команди, яка надихала багатьох із нас у цьому турнірі".

Ефектні перемоги Арсенала над Реалом дійсно стали головною подією чвертьфінальної стадії головного клубного турніру Європи. Всупереч тому, що Реал перебуває в кризі, мало хто міг подумати, що підопічні Карло Анчелотті дозволять суперникові так познущатися з себе. І в матчі-відповіді, багато хто очікував, якщо й не камбеку, то, як мінімум, перемоги Реала. Але команда Артети ще раз довела, що зараз просто сильніша за "вершкових".

Зрозуміло, цей успіх додасть моральних і психологічних сил лондонській команді перед півфіналами. І допоможе відволіктися від невдач у внутрішній АПЛ.

Втратили шанс на титул АПЛ

На відміну від ПСЖ, з його вражаючою серією в 12 перемог поспіль, у Арсенала справи в національному чемпіонаті йдуть далеко не так добре.

Напередодні команда і зовсім втратила навіть теоретичні шанси на завоювання титулу чемпіона Англійської Прем'єр-ліги. Каноніри вкотре втратили очки, зігравши внічию з Крістал Пелас (2:2), чим скористався Ліверпуль, який розгромив Тоттенгем – 5:1. "Мерсисайдці" удвадцяте в історії стали чемпіоном Англії, при цьому команді достатньо було зіграти внічию з суперником, але "червоні" розгромили лондонців і поставили ефектну крапку.

За чотири тури до кінця чемпіонату Англії в Арсенала 15-очкове відставання від Ліверпуля, яке вже не відіграти, але й 5-очкова перевага над Ньюкаслом. Саме з "сороками" "каноніри" боротимуться за 2 місце в підсумковій таблиці.

Травмовані

Арсенал: Габріель Жезус, Кай Гаверц, Такехіро Томіясу, Габріел Магальяйнс, Ріккардо Калафьорі, Жоржиньо

ПСЖ: –

Прогноз букмекерів

Перемога Арсенала – 2.15;

Нічия – 3.43;

Перемога ПСЖ – 3.45.

Вихід у фінал (перемога за сумою двох матчів):

Арсенал – 2,0;

– 2,0; ПСЖ – 1,81

Де дивитися онлайн

Пряма трансляція матчу онлайн в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Арсенал – ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня. Початок гри – о 22.00 за київським часом.