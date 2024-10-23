Пушич прокоментував поразку Шахтаря від Арсеналу в 3 турі Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що в останні 20 хвилин гри з Арсеналом (0:1) його підопічні показали характер.

Його слова цитує клубна пресслужба "гірників".

"Я побачив знову цей характер, а ще й велике бажання перемогти та досягти результату. Я також сказав своїм гравцям, що дуже ними пишаюся, тим, як вони себе виявили і що показали. Можна уявити, наскільки непросто грати проти такої неймовірної команди – на мою думку, дуже сильної, можливо, однієї з найкращих у Європі. І, граючи на виїзді, ми зрозуміли, що суперник буде дуже потужно діяти в першому таймі, з великою кількістю рухів та індивідуальних якостей, але ми також досить непогано захищалися і мали свої моменти. Я знову побачив свою філософію, особливо в другому таймі", – сказав Пушич.

Також фахівець прокоментував і найнебезпечніший момент Шахтаря в кінцівці зустрічі.

"Це фантастичний сейв. Якщо бути відвертим, я думав, буде гол, тому що удар також був чудовим, але, звісно, це висококваліфікований голкіпер, і потрібно, щоб тобі трохи пощастило на м’ячі, можливо, щоб він відскочив та здивував його, щось таке. На той момент я дійсно сподівався, думаючи: це воно, це гол. Але… Що ж, зважаючи на те, як ми грали в другому таймі, на мою думку, ми точно заслуговували на гол. Нам не завжди щастило та вистачало майстерності у завершенні, щоб створити ще більше шансів, але був ряд моментів. Я б сказав, що це було дуже близько, і ми гналися за цим голом до кінця гри. Це те, чого я вимагав від своєї команди і як я проводив заміни: я задіяв у грі всі наші атакувальні сили. Я не міг замінити Різника, тому що нам потрібен голкіпер, але я б і його замінив, щоб забити гол. Тож ми доклали всіх зусиль, і ще раз повторюся, що пишаюся своєю командою та нашим виступом", – додав наставник Шахтаря.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.