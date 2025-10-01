Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Алонсо: Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 07:05
Алонсо: Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо підбив підсумки перемоги команди над Кайратом в матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Nur.kz.

"У нас була чітка ціль виграти матч. Гадаю, ми досягли чудових результатів – шість очок у шести матчах. Сьогодні ми мали нагоду забити велику кількість м'ячів і скористались цим. 
Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів. Ми усі бачили, що це все означає для людей з Алмати. Нас чудово прийняли, атмосфера була неймовірною. Я бажаю футболістам Кайрата усього найкращого у майбутньому", – розповів Алонсо.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Кайрат – Реал Мадрид доступний на сайті "Чемпіон".

Також повідомлялось, що Кіліан Мбаппе увійшов до п'ятірки лідерів за кількістю хеттриків у Лізі чемпіонів.

Кайрат Ліга чемпіонів Реал Мадрид Хабі Алонсо

Кайрат

Бенфіка Трубіна та Судакова поступилась Челсі, Галатасарай здолав Ліверпуль у 2 турі Ліги чемпіонів
Реал з хеттриком Мбаппе та асистом Куртуа розгромив Кайрат: огляд матчу Ліги чемпіонів
18-річний Волошин відбив пенальті в дебютному матчі за Реал U-19 в Юнацькій лізі УЄФА
У захваті навіть Роберто Карлос: гравців Реала пригостили національною стравою після прибуття в Алмати
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів

Останні новини