Алонсо: Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо підбив підсумки перемоги команди над Кайратом в матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Nur.kz.

"У нас була чітка ціль виграти матч. Гадаю, ми досягли чудових результатів – шість очок у шести матчах. Сьогодні ми мали нагоду забити велику кількість м'ячів і скористались цим.

Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів. Ми усі бачили, що це все означає для людей з Алмати. Нас чудово прийняли, атмосфера була неймовірною. Я бажаю футболістам Кайрата усього найкращого у майбутньому", – розповів Алонсо.

