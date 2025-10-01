Українська правда
Продавала брудні труси Мбаппе: покоївка з Казахстану надурила фанатів кумедним аукціоном

Богдан Войченко — 1 жовтня 2025, 16:16
Ажіотаж навколо візиту мадридського Реала до Казахстану досяг небувалих масштабів. Попри розгромну поразку Кайрата з рахунком 0:5, місцеві вболівальники були у захваті від можливості побачити зірок світового футболу наживо.

На цьому фоні справжнім вірусом у мережі стала історія з "аукціоном трусів Мбаппе". Місцева покоївка готелю Арай Молдабаєва пожартувала, що виставляє на продаж постільну білизну та навіть нібито нижню білизну Кіліана Мбаппе.

Звісно, виявилося, що це був лише жарт. У коментарі для місцевих ЗМІ жінка зізналася, що навмисно зробила такий пост, щоб посміятися.

І хоча лот виявився вигадкою, фанати ще довго обговорювали кумедний трюк, який лише підкреслив, наскільки шалений інтерес викликав візит Реала до Казахстану.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала отримали чимало емоцій від теплої зустрічі в аеропорту з боку казахів.

