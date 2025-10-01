Тренер Кайрата – про розгром від Реала: Ми у різних вагових категоріях

Головний тренер Кайрата Рафаель Уразбахтін висловився про поразку від мадридського Реала в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить Nur.kz.

"Що тут коментувати? Ми у різних вагових категоріях, це потрібно усвідомити. Так чи інакше, але Кайрат отримав дуже цінний досвід проти великого суперника. Хоча програвати все одно прикро. На гол ми награли, але і цього зробити не вдалось.

Я подякував хлопцям за самовіддачу та бажання. Також я вдячний нашим вболівальникам – повний стадіон, такий ажіотаж. Усі подивились на футболістів світового рівня. Чим частіше ми привозитимемо сюди такі команди – тим краще буде для усього Казахстану", – розповів Уразбахтін.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Кайрат – Реал Мадрид доступний на сайті "Чемпіон".

