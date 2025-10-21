Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Пафоса побив "досягнення" Кучера, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 22:35
Захисник Пафоса побив досягнення Кучера, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги чемпіонів
photosota

Захисник Пафоса Жоау Коррея, який був вилучений на 4-й хвилині матчу (3:03) 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Кайрата (0:0), ста автором найшвидшого вилучення в історії турніру.

Таким чином він побив попереднє ганебне досягнення, яке належало захиснику Шахтаря Олександру Кучеру. Нагадаємо, українця було вилучено на 3:59 в поєдинку проти Баварії, який відбувся у 2015-му році.

Найшвидші червоні картки в історії Ліги чемпіонів

  • Жоао Коррея (Кайрат – Пафос, 2025): 3:03
  • Олександр Кучер (Баварія – Шахтар, 2015): 3:59
  • Валерієн Ісмаель (Інтер – Вердер, 2004): 5:52

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, відбулися перші матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

Кайрат Ліга чемпіонів Пафос Олександр Кучер Шахтар Донецьк Баварія Мюнхен

Кайрат

Барселона з хеттриком Лопеса розгромила Олімпіакос Яремчука, Кайрат зіграв унічию з Пафосом у Лізі чемпіонів
ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів
Продавала брудні труси Мбаппе: покоївка з Казахстану надурила фанатів кумедним аукціоном
Тренер Кайрата – про розгром від Реала: Ми у різних вагових категоріях
Алонсо: Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів

Останні новини