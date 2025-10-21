Захисник Пафоса побив "досягнення" Кучера, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги чемпіонів

Захисник Пафоса Жоау Коррея, який був вилучений на 4-й хвилині матчу (3:03) 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Кайрата (0:0), ста автором найшвидшого вилучення в історії турніру.

Таким чином він побив попереднє ганебне досягнення, яке належало захиснику Шахтаря Олександру Кучеру. Нагадаємо, українця було вилучено на 3:59 в поєдинку проти Баварії, який відбувся у 2015-му році.

Найшвидші червоні картки в історії Ліги чемпіонів

Жоао Коррея (Кайрат – Пафос, 2025): 3:03

Олександр Кучер (Баварія – Шахтар, 2015): 3:59

Валерієн Ісмаель (Інтер – Вердер, 2004): 5:52

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, відбулися перші матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.