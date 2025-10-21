ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

У перший часовий слот (19:45 за Києвом) між собою зіграють Барселона та Олімпіакос Романа Яремчука, а також Кайрат і Пафос.

О 22:00 відбудеться ще 7 протистоянь. Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним зустрінеться з Баєром, а Бенфіка, в якій виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, зіграє з Ньюкаслом. Центральним матчем буде протистояння Арсенала та Атлетико.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 21 жовтня

19:45 Барселона – Олімпіакос

19:45 Кайрат – Пафос

22:00 Арсенал – Атлетико

22:00 Баєр – ПСЖ

22:00 Вільярреал – Манчестер Сіті

22:00 Копенгаген – Боруссія Дортмунд

22:00 Ньюкасл – Бенфіка

22:00 ПСВ – Наполі

22:00 Уніон – Інтер

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Нагадаємо, напередодні керівники європейського футболу оголосили про новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.