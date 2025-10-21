ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.
У перший часовий слот (19:45 за Києвом) між собою зіграють Барселона та Олімпіакос Романа Яремчука, а також Кайрат і Пафос.
О 22:00 відбудеться ще 7 протистоянь. Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним зустрінеться з Баєром, а Бенфіка, в якій виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, зіграє з Ньюкаслом. Центральним матчем буде протистояння Арсенала та Атлетико.
Розклад матчів Ліги чемпіонів на 21 жовтня
- 19:45 Барселона – Олімпіакос
- 19:45 Кайрат – Пафос
- 22:00 Арсенал – Атлетико
- 22:00 Баєр – ПСЖ
- 22:00 Вільярреал – Манчестер Сіті
- 22:00 Копенгаген – Боруссія Дортмунд
- 22:00 Ньюкасл – Бенфіка
- 22:00 ПСВ – Наполі
- 22:00 Уніон – Інтер
Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Нагадаємо, напередодні керівники європейського футболу оголосили про новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.