ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 21 жовтня 2025, 09:25
Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

У перший часовий слот (19:45 за Києвом) між собою зіграють Барселона та Олімпіакос Романа Яремчука, а також Кайрат і Пафос.

О 22:00 відбудеться ще 7 протистоянь. Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним зустрінеться з Баєром, а Бенфіка, в якій виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, зіграє з Ньюкаслом. Центральним матчем буде протистояння Арсенала та Атлетико.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 21 жовтня

  • 19:45 Барселона – Олімпіакос
  • 19:45 Кайрат – Пафос
  • 22:00 Арсенал – Атлетико
  • 22:00 Баєр – ПСЖ
  • 22:00 Вільярреал – Манчестер Сіті
  • 22:00 Копенгаген – Боруссія Дортмунд
  • 22:00 Ньюкасл – Бенфіка
  • 22:00 ПСВ – Наполі
  • 22:00 Уніон – Інтер

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Нагадаємо, напередодні керівники європейського футболу оголосили про новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.

