Реал з хеттриком Мбаппе та асистом Куртуа розгромив Кайрат: огляд матчу Ліги чемпіонів

Казахстанський Кайрат вдома поступився мадридському Реалу у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Французький нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе оформив хеттрик. У першому таймі форвард реалізував пенальті, у другій половині він використав передачу голкіпера Тібо Куртуа, після якої реалізував вихід віч-на-віч. Третій гол Кіліан забив після удару з-за меж штрафного майданчика.

Завдяки такій результативності Мбаппе вийшов на чисте шосте місце в списку найкращих голеодорів Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга чемпіонів – основний етап

2 тур, 30 вересня

Кайрат – Реал Мадрид 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мбаппе (пен), 0:2 – 52 Мбаппе, 0:3 – 74 Мбаппе, 0:4 – 82 Камавінга, 0:5 – 90+3 Діас

Напередодні повідомлялося, що головний тренер Реала Хабі Алонсо особисто зацікавлений в підписанні зірки ПСЖ Вітіньї.