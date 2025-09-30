Українська правда
Реал з хеттриком Мбаппе та асистом Куртуа розгромив Кайрат: огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 22:54
Казахстанський Кайрат вдома поступився мадридському Реалу у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Французький нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе оформив хеттрик. У першому таймі форвард реалізував пенальті, у другій половині він використав передачу голкіпера Тібо Куртуа, після якої реалізував вихід віч-на-віч. Третій гол Кіліан забив після удару з-за меж штрафного майданчика.

Завдяки такій результативності Мбаппе вийшов на чисте шосте місце в списку найкращих голеодорів Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга чемпіонів – основний етап
2 тур, 30 вересня

Кайрат – Реал Мадрид 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мбаппе (пен), 0:2 – 52 Мбаппе, 0:3 – 74 Мбаппе, 0:4 – 82 Камавінга, 0:5 – 90+3 Діас

Напередодні повідомлялося, що головний тренер Реала Хабі Алонсо особисто зацікавлений в підписанні зірки ПСЖ Вітіньї.

