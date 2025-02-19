Життя – це виклики: форвард Аталанти відповів на критику тренера за нереалізований пенальті

Нападник Аталанти Адемола Лукман публічно відреагував на критику головного тренера Джан П'єро Гасперіні, який висловив своє невдоволення тим фактом, що 27-річний нігерієць пробив пенальті у матчі проти Брюгге (1:3) в Лізі чемпіонів.

Свою відповідь футболіст опублікував у соцмережах.

Гасперіні після вильоту з єврокубка назвав Лукмана "одним з найгірших пенальтистів", яких він коли-небудь бачив. Тепер настала черга гравця відповідати на слова свого наставника.

"У такий день мені дуже сумно писати цю заяву – передусім через те, чого ми досягли разом як команда і як місто. Те, що мене виокремили таким чином, не тільки ображає, але й викликає глибоку неповагу, не в останню чергу через величезну важку працю та відданість, яку я завжди докладав кожного дня, щоб допомогти досягти успіху цьому клубу та неймовірним вболівальникам Бергамо. По правді кажучи, я мав справу з багатьма складними моментами за час мого перебування тут – про більшість з яких я ніколи не говорив, тому що, на мою думку, команда завжди повинна бути захищеною і стояти на першому місці. Це робить те, що сталося минулої ночі, ще більш болючим. Разом з нашими неймовірними вболівальниками, ми, як команда, теж страждаємо від вчорашнього результату. Під час матчу призначений пенальтист дав мені вказівку пробити пенальті. І щоб підтримати команду, я взяв на себе відповідальність у той момент зробити це. Життя – це виклики і перетворення болю на силу, що я й надалі робитиму", – написав Лукман.

Цього сезону Адемола Лукман записав на свій рахунок 15 голів та 7 результативних передач у 28 матчах Аталанти в усіх турнірах.

Сьогодні відбудуться ще чотири поєдинки плейоф Ліги чемпіонів, результати яких визначать усіх учасників 1/8 фіналу.