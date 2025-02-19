Тренер Аталанти – про свого форварда: Це один з найгірших пенальтистів, яких я коли-небудь бачив

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не став приховувати свого розчарування від Адемоли Лукмана, який не зміг реалізувати пенальті у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге (1:3).

Слова 67-річного італійця наводить ESPN.

Бергамаски провалили перший тайм, пропустивши одразу три голи. На старті другої половини гри форвард "богині" відіграв один м'яч, а через 15 хвилин італійці отримали право на 11-метровий удар.

Лукман підійшов до "позначки", але з його ударом упорався Сімон Міньйоле. Після матчу Гасперіні розкритикував свого підопічного за таке виконання важливого пенальті.

"Лукман не повинен був бити цей пенальті, він один з найгірших пенальтистів, яких я коли-небудь бачив. У нього відверто жахливі показники навіть на тренуваннях, він реалізовує дуже мало пенальті. Ретегі і Де Кетелаере були там, але Лукман в момент ентузіазму після забитого м'яча вирішив забрати м'яч, і це був жест, який я зовсім не оцінив", – заявив Гасперіні.

У підсумку гра завершилася перемогою Брюгге 3:1, який за сумою двох матчів обіграв Аталанту (5:2) та пройшов до 1/8 фіналу.

У паралельному поєдинку між Бенфікою та Монако відбулася гольова феєрія, яку не запише собі до активу Анатолій Трубін. Проте наставник "орлів" Бруну Лаже не став критикувати українського воротаря.

Цікаво, що й головний тренер Мілана Сержіу Консейсау не став звалювати всю провину за виліт "россонері" з єврокубку на Тео Ернандеса, який заробив вилучення на початку другого тайму гри з Феєнордом.