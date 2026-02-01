Лукман обрав перехід в Атлетико, попри покращену пропозицію від Фенербахче

Нападник Аталанти Адемола Лукман віддав переходу в мадридський Атлетико замість трансферу в турецький Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець заявив про своє бажання надати пріоритет пропозиції "матрацників", попри покращену пропозицію щодо зарплати від Фенербахче (8,5 мільйона євро чистими плюс бонуси за сезон).

Очікується, що угода буде закрита сьогодні ввечері. Сторони узгодили усну домовленість про трансфер за 40 млн євро.

У поточному сезоні нігерієць провів за "чорних-синіх" 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 2 асистами (з них 2 голи у 12 матчах Серії А та 1 гол у 7 іграх Ліги чемпіонів). Поточна ринкова вартість футболіста оцінюється у 35 млн євро за даними Transfermarkt.

Нагадаємо, Лаціо та Аталанта близькі до угоди щодо трансферу атакувального півзахисника Даніеля Мальдіні, який є сином легендарного Паоло Мальдіні.