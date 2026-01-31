Нападник Аталанти тренується окремо від команди після відмови переходити в Атлетико Мадрид

Нападник Аталанти Адемола Лукман пропустить найближчий матч проти Комо та тренується окремо від основної групи. Причиною стало небажання 28-річного гравця переходити до мадридського Атлетико, оскільки він наполягає на трансфері до турецького Фенербахче.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

За даними інсайдера, запит Аталанти становить 40 млн євро, і хоча обидва претенденти запропонували ідентичні умови трансферу (35 млн євро + 5 млн бонусів), пропозиції щодо зарплати суттєво різняться: Атлетико дає 5 млн євро на рік, тоді як Фенербахче пропонує 9 млн євро на рік (до 2030 року).

У поточному сезоні нігерієць провів за "чорних-синіх" 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 2 асистами (з них 2 голи у 12 матчах Серії А та 1 гол у 7 іграх Ліги чемпіонів). Поточна ринкова вартість футболіста оцінюється у 35 млн євро за даними Transfermarkt.

