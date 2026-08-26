Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це моя провина: Сімеоне вибачився перед своїм футболістом за зміну його позиції

Микола Літвінов — 26 серпня 2026, 11:00
Це моя провина: Сімеоне вибачився перед своїм футболістом за зміну його позиції
Дієго Сімеоне
Getty Images

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне попросив вибачення перед своїм підопічним Адемолою Лукманом та взяв провину на себе за останні виступи нігерійця, оскільки останнім часом ставив його на непритаманну для нього позицію центрфорварда.

Його слова передає Diario AS.

Як зазначається, внаслідок травми норвезького центрального нападника Александера Серлота та відсутності ігрової форми в аргентинця Хуліана Альвареса, Сімеоне довелося ставити в центр атаки Лукмана, хоч і він більшість кар'єри провів на позиції лівого вінгера.

"Це моя провина, що Лукман не показує свою звичну гру, адже він не центральний нападник. Йому важче грати спиною до воріт, йому потрібно грати обличчям до поля, у тих ситуаціях "один на один", які він так добре розігрує.

Це моя провина, що він не показує своїх найкращих матчів Я прошу вибачення у Лукмана, я знаю, що це не його позиція. Він мав би нам допомогти, адже Серлот травмований, а Хуліан тільки набирає форму.

Це благородний хлопець, який докладає зусиль, але йому не вистачило того, що йому подобається – дриблінгу, гольових моментів, ситуацій "один на один", і ми повернемо йому це, коли у нас будуть у наявності нападники".

Нагадаємо, що до розташування "матрацників" Лукман приєднався у лютому цього року, відколи перейшов з італійської Аталанти.

За цей час нігерійський вінгер провів у складі команди 26 матчів, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

Адемола Лукман Дієго Сімеоне

Дієго Сімеоне

Клуб ухвалив рішення ізолювати його від трибун: Сімеоне – про ситуацію з Альваресом
Сімеоне підтвердив, що Альварес залишиться в Атлетико Мадрид
Сімеоне – про поразку від Арсенала: Якщо ми вилетіли, значить, суперник більше заслуговував пройти
Сімеоне розкрив стиль гри Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала
Сімеоне провів 1000-й матч у тренерській кар'єрі

Останні новини