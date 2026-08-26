Це моя провина: Сімеоне вибачився перед своїм футболістом за зміну його позиції

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне попросив вибачення перед своїм підопічним Адемолою Лукманом та взяв провину на себе за останні виступи нігерійця, оскільки останнім часом ставив його на непритаманну для нього позицію центрфорварда.

Його слова передає Diario AS.

Як зазначається, внаслідок травми норвезького центрального нападника Александера Серлота та відсутності ігрової форми в аргентинця Хуліана Альвареса, Сімеоне довелося ставити в центр атаки Лукмана, хоч і він більшість кар'єри провів на позиції лівого вінгера.

"Це моя провина, що Лукман не показує свою звичну гру, адже він не центральний нападник. Йому важче грати спиною до воріт, йому потрібно грати обличчям до поля, у тих ситуаціях "один на один", які він так добре розігрує. Це моя провина, що він не показує своїх найкращих матчів Я прошу вибачення у Лукмана, я знаю, що це не його позиція. Він мав би нам допомогти, адже Серлот травмований, а Хуліан тільки набирає форму. Це благородний хлопець, який докладає зусиль, але йому не вистачило того, що йому подобається – дриблінгу, гольових моментів, ситуацій "один на один", і ми повернемо йому це, коли у нас будуть у наявності нападники".

Нагадаємо, що до розташування "матрацників" Лукман приєднався у лютому цього року, відколи перейшов з італійської Аталанти.

За цей час нігерійський вінгер провів у складі команди 26 матчів, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.