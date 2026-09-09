Зірка дорослого кіно завітала на матч Ман Сіті: підколола Голанда та пофліртувала з талісманом

Матч Манчестер Сіті проти Ковентрі в АПЛ завірусився у соцмережах не лише завдяки перемозі "містян". Команда Енцо Марески мінімально обіграла суперника з рахунком 1:0, а єдиний гол у матчі забив Ерлінг Голанд. Однак у центрі уваги в мережі несподівано опинилася відома австралійська акторка фільмів для дорослих Анджела Вайт.

41-річна знаменитість завітала на "Етіхад" та активно ділилася кадрами з матчу у власних соцмережах.

Завдяки доступу до VIP-зони Tunnel Club Вайт отримала можливість побачити футболістів обох команд буквально за кілька метрів від себе, коли ті проходили тунелем перед виходом на поле.

В одному з відео Анджела навіть простягнула руку до Голанда, коли норвезький форвард проходив повз. Втім, Ерлінг не відреагував і продовжив рухатися до поля.

Але Вайт вирішила не залишати цей момент без жарту. Пізніше вона підколола зірку Сіті у соцмережах, назвавши його "бойфрендом Джуда Беллінгема".

А найбільше фанатів розвеселив її жартівливий флірт із клубним талісманом. Вайт активно позувала поруч із ним та навіть жестом запропонувала йому зателефонувати їй.

Раніше повідомлялося, що Голанд кардинально змінив імідж, зістригши своє довге волосся, на що одними з перших відреагували Златан Ібрагімович та Пеп Гвардіола.