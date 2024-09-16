Визначилася бригада арбітрів на матч Шахтар — Болонья в Лізі чемпіонів

Норвезько-французька бригада арбітрів розсудить матч Шахтар – Болонья у межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде норвежець Рохіт Саггі. Його асистентами визначені: Мортен Дженсен (Норвегія) та Андерс Олав Дейл (Норвегія). Четвертим арбітром стане Сігурд Крінгстад (Норвегія), а за систему VAR відповідатимуть відеоасистент Жером Брісард (Франція) та помічник відеоасистента Віллі Делажо (Франція).

Нагадаємо, поєдинок Болонья — Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня на домашньому "червоно-синіх". Початок — о 19:45 за київським часом.

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