Виліт Олімпіакоса й Црвени Звезди, розгроми від Ліона та Сабаха у кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 серпня, відбулись матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Левскі став учасником плейоф кваліфікації. У матчі-відповіді чемпіони Болгарії повторно обіграли Кайрат із рахунком 1:0 та опинилися за крок від потрапляння в основний раунд Ліги чемпіонів.

Норвезький Буде-Глімт вирвав перемогу в додатковий час, дотиснувши Уніон, який із кінця основного часу грав у меншості. Азербайджанський Сабах не залишив шансів Орхусу в домашньому матчі, забивши чотири голи у ворота суперників.

Загребське Динамо не мало проблем у матчі з Жальгірісом. Водночас сербська Црвена Звезда несподівано вилетіла від Хапоеля Беер-Шева, так само як і грецький Олімпіакос несподівано поступився Неймегену.

Ліон Паулу Фонсеки розтрощив удома празьку Спарту та вийшов у наступний раунд відбору.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, третій раунд

Матчі-відповіді, 11 серпня

Кайрат (Казахстан) – Левскі (Болгарія) 0:1 (0:1)

(перший матч – 0:1)

Гол: 0:1 – 13 Рейналдо

Буде-Глімт (Норвегія) – Уніон (Бельгія) 3:2 (0:0)

(перший матч – 3:3)

Голи: 1:0 – 51 Бломберг, 1:1 – 61 Гільєрме, 2:1 – 76 Гауге, 2:2 – 88 Фусейні, 3:2 – 117 Гельмерсен

Вилучення: Ван де Перре, 90+6

Сабах (Азербайджан) – Орхус (Данія) 4:0 (0:0)

(перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 – 59 Сімич, 2:0 – 67 Сольве, 3:0 – 78 Мікельс, 4:0 – 89 Северіна

Жальгіріс (Литва) – Динамо Загреб (Хорватія) 1:2 (0:2)

(перший матч – 0:5)

Голи: 0:1 – 19 Качавенда, 0:2 – 30 Мішич, 1:2 – 56 Дебелюх

Вилучення: Філіпович, 32

НЕК Неймеген (Нідерланди) – Олімпіакос (Греція) 2:1 (0:0)

(перший матч – 0:0)

Голи: 0:1 – 46 Ель-Каабі, 1:1 – 70 Лінссен, 2:1 – 95 Мор

Вилучення: Фортуніс, 80

Црвена Звезда (Сербія) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) 0:2(0:0)

(перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – 61 Златанович, 0:2 – 79 Іст

Вилучення: Абу-Фані, 90+2

Слован Братислава (Словаччина) – М'єльбю (Швеція) 2:0 (0:0)

(перший матч – 2:1)

Голи: 1:0 – 47 Камара, 2:0 – 78 Їраджанг

Целє (Словенія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) 2:0 (0:0)

(перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 – 83 Дукулі, 2:0 – 85 Вербич

Штурм (Австрія) – Фенербахче (Туреччина) 0:1 (0:0)

(перший матч – 0:2)

Гол: 0:1 - 66 Таліска (пен)

Ліон (Франція) – Спарта (Чехія) 3:0 (1:0)

(перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 - 20 Нуама, 2:0 - 66 Мейтленд-Найлс, 3:0 - 73 Мортон

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися минулого тижня (4-5 серпня). Поєдинки стадії плейоф кваліфікації відбудуться 18-19 і 25-26 серпня.